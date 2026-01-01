Tra le località che hanno registrato i valori più bassi spiccano Palinudo Staglio, nel comune di Bianchi, e Lorica. Tanto freddo anche nei capoluoghi di Regione: -5.4°C a Cosenza. Le previsioni per oggi
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
Il 2025 è appena terminato e vogliamo subito augurare un buon anno 2026 a tutti i lettori. La notte tra il vecchio e il nuovo anno è stata caratterizzata dall'arrivo di masse d'aria molto fredde da Nord-est che hanno fatto crollare le temperature su tutta la Calabria con valori che hanno raggiunto quasi i -12°C sui monti della Sila. Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteo Arpacal e da Logullo:
- Bianchi - Palinudo Staglio: -11.6°C
- Lorica: -11.5°C
- Longobucco - Cecita: -9.5°C
- Soveria Mannelli: -9.0°C
- Aprigliano - Diga di Spineto: -9.0°C
- Spez. Sila - Moccone: -8.5°C
- Monte Curcio: -8.0°C
- Monte Scuro: -7.8°C
- Botte Donato: -7.8°C
- San Giovanni in Fiore: -5.5°C
- Parenti: -5.5°C
- Cosenza - Vaglio Lise: -5.4°C
- Rende - Santa Chiara: -5.3°C
- Savelli: -5.3°C
- Mendicino - Torano e Luzzi: -4.7°C
- Celico e Rogliano: -4.5°C
- Chiaravalle centrale: -4.2°C
- San Pietro in Guarano: -4.1°C
- Cenadi - Serralta: -3.7°C
- Serra S.Bruno e Domanico: -3.6°C
- Spadola e Acri: -3.5°C
- Castrovillari - Camerata: -3.0°C
- Altilia: -2.4°C
- Tarsia: -1.9°C
- Mongiana P.: -1.6°C
- Catanzaro sud: -1.4°C
- Dipignano: -1.3°C
- Fabrizia: -1.2°C
- Girifalco: -1.0°C
- Roccelletta: -1.0°C
- Gambarie d'Aspromonte: -0.7°C
- Pentone: -0.3°C
- Cortale: -0.3°C
- Catanzaro Santa Maria, Tiriolo e Nicastro: -0.2°C
- Rota Greca: 0.4°C
- Zungri: 1.1°C
- Catanzaro centro: 1.4°C
- Vibo Valentia: 1.5°C
- Isola Capo Rizzuto: 1.8°C
- Staiti: 2.7°C
- Stignano: 2.7°C
Tanto freddo anche nei capoluoghi di Regione dove spiccano i -5.4°C di Cosenza, quartiere Vaglio Lise, 1.4°C del centro di Catanzaro, 1.5°C di Vibo Valentia, 3.6°C di Crotone e 9°C di Reggio Calabria.
Intanto nella giornata odierna ci aspettiamo condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria e temperature ancora molto fredde e al di sotto delle medie stagionali.