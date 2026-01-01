Il 2025 è appena terminato e vogliamo subito augurare un buon anno 2026 a tutti i lettori. La notte tra il vecchio e il nuovo anno è stata caratterizzata dall'arrivo di masse d'aria molto fredde da Nord-est che hanno fatto crollare le temperature su tutta la Calabria con valori che hanno raggiunto quasi i -12°C sui monti della Sila. Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteo Arpacal e da Logullo:

Bianchi - Palinudo Staglio: -11.6°C

Lorica: -11.5°C

Longobucco - Cecita: -9.5°C

Soveria Mannelli: -9.0°C

Aprigliano - Diga di Spineto: -9.0°C

Spez. Sila - Moccone: -8.5°C

Monte Curcio: -8.0°C

Monte Scuro: -7.8°C

Botte Donato: -7.8°C

San Giovanni in Fiore: -5.5°C

Parenti: -5.5°C

Cosenza - Vaglio Lise: -5.4°C

Rende - Santa Chiara: -5.3°C

Savelli: -5.3°C

Mendicino - Torano e Luzzi: -4.7°C

Celico e Rogliano: -4.5°C

Chiaravalle centrale: -4.2°C

San Pietro in Guarano: -4.1°C

Cenadi - Serralta: -3.7°C

Serra S.Bruno e Domanico: -3.6°C

Spadola e Acri: -3.5°C

Castrovillari - Camerata: -3.0°C

Altilia: -2.4°C

Tarsia: -1.9°C

Mongiana P.: -1.6°C

Catanzaro sud: -1.4°C

Dipignano: -1.3°C

Fabrizia: -1.2°C

Girifalco: -1.0°C

Roccelletta: -1.0°C

Gambarie d'Aspromonte: -0.7°C

Pentone: -0.3°C

Cortale: -0.3°C

Catanzaro Santa Maria, Tiriolo e Nicastro: -0.2°C

Rota Greca: 0.4°C

Zungri: 1.1°C

Catanzaro centro: 1.4°C

Vibo Valentia: 1.5°C

Isola Capo Rizzuto: 1.8°C

Staiti: 2.7°C

Stignano: 2.7°C

Tanto freddo anche nei capoluoghi di Regione dove spiccano i -5.4°C di Cosenza, quartiere Vaglio Lise, 1.4°C del centro di Catanzaro, 1.5°C di Vibo Valentia, 3.6°C di Crotone e 9°C di Reggio Calabria.

Intanto nella giornata odierna ci aspettiamo condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria e temperature ancora molto fredde e al di sotto delle medie stagionali.