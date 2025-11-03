Dopo il rapido miglioramento degli ultimi giorni, una nuova perturbazione interrompe la stabilità: tra il pomeriggio e la sera previsto un aumento della nuvolosità su Cosentino, Catanzarese, Vibonese e Reggino

Il maltempo che ha interessato e localmente flagellato parte della Calabria jonica è ormai un lontano ricordo. Sulla Calabria infatti è tornato a splendere il sole con temperature che si mantengono ancora nelle medie stagionali o leggermente al di sopra.

Questa stabilità però verrà messa in pausa da una veloce perturbazione: dal pomeriggio/sera di oggi infatti un aumento della nuvolosità è atteso lungo tutta la fascia tirrenica della Calabria con possibili piogge e locali temporali su Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino.

Nelle ore serali e notturne però i fenomeni potranno raggiungere anche altre aree come quelle interne del Cosentino e Catanzarese, Istmo di Catanzaro e aree joniche sempre delle stesse province.