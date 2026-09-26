L’anticiclone delle Azzorre tenderà a prendere il sopravvento su tutto il Mediterraneo apportando bel tempo ovunque. Nuvole solo nelle aree interne e sulla fascia jonica
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La veloce fase di maltempo ha già abbandonato la Calabria. La perturbazione che ha interessato la giornata di venerdì ha apportato piogge e temporali su tutta la Calabria e in particolar modo lungo il versante tirrenico dove ha causato anche qualche disagio specie nel Cosentino.
Durante il weekend però la situazione si capovolgerà: l’anticiclone delle Azzorre infatti tenderà a prendere il sopravvento su tutto il Mediterraneo apportando bel tempo ovunque. Le giornate di sabato e domenica vedranno dunque condizioni meteorologiche stabili su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare qualche addensamento nuvoloso nelle aree interne e lungo le coste joniche ma saranno nubi innocue e senza rischio di precipitazioni.
Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve rialzo con valori che però si manterranno nelle medie del periodo e con il termometro che non andrà al di sopra dei 25-26°C.