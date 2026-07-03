Il caldo moderato che sta interessando la Calabria ha le ore contate. Come previsto da diversi giorni, una goccia fredda da Nord si andrà ad isolare sul Mediterraneo causando una veloce ma intensa fase di maltempo: già dal mattino piogge e temporali interesseranno gran parte della regione tra cui i settori tirrenici e la bassa Calabria con precipitazioni di forte intensità accompagnate da grandine e forti venti. Nel pomeriggio l’instabilità si sposterà nelle aree interne e joniche con violenti temporali tra Catanzarese, Cosentino, Vibonese e parte del Reggino accompagnati anche in questo caso da grandinate e raffiche di vento migliora in serata sui settori Jonici ma gli ultimi temporali saranno ancora possibili sui settori tirrenici specie Catanzarese, Vibonese e Reggino.

Con l’arrivo del maltempo è previsto anche un generale calo delle temperature: nella giornata di oggi infatti il termometro scenderà al di sotto delle medie stagionali con valori che difficilmente supereranno i 27-29°C con temperature anche al di sotto di tali valori sulle aree colpite dal maltempo.