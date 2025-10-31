Colpita soprattutto la Jonica. Disagi e allagamenti a Squillace, Sellia, Botricello e Cutro. Morti diversi animali nel magazzino agricolo in fiamme. Due feriti lievi

La forte ondata di maltempo che sta interessando la Calabria Jonica ha preso di mira in particolare il Crotonese e il Catanzarese. Forti nubifragi infatti stanno causando diversi disagi con il quartiere Lido di Catanzaro completamente allagato a causa del grande quantitativo di pioggia caduta.

Maltempo, allagamenti e problemi di viabilità nel quartiere Lido di Catanzaro per le forti piogge che alcune ore stanno interessando la zona

Diversi disagi si registrano anche nelle aree di Squillace, Sellia Marina con strade allagate e fango sulla carreggiata. Criticità anche nei comuni di Botricello e Cropani.

Nel Crotonese invece piove a dirotto dall’alba con diversi allagamenti soprattutto nelle aree di Cutro e dintorni.

Per quanto riguardano gli accumuli precipitativi invece le stazioni meteorologiche di Stazione Meteorologica di Sant’ Elia di Catanzaro registrano valori di circa 115 mm a Cropani, 100 mm a Sellia Marina e quartiere lido di Catanzaro, 90 mm a Botricello e 80 mm a Crotone.

Incendio in un magazzino agricolo di Germaneto

Un violento incendio è divampato questa mattina in viale Europa, nella zona sud-ovest di Catanzaro, coinvolgendo un magazzino agricolo di circa 800 metri quadrati. All’interno della struttura erano presenti attrezzature agricole e animali, alcuni dei quali sono deceduti. Il rogo causato da un fulmine.

Sul posto sono al lavoro dieci unità dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, coadiuvate da tre automezzi operativi e autobotti di supporto per il rifornimento idrico continuo. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono coordinate dal Funzionario Ispettore Antincendio Massimo Conforti.

Due persone hanno riportato ustioni di lieve entità e stanno ricevendo le cure del personale sanitario del Suem 118 intervenuto sul posto.