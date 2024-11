Come previsto, il maltempo si è abbattuto sulla Calabria. Pioggia, vento e nebbia, nel corso della notte scorsa e nelle prime ore di oggi, hanno causato disagi e allegamenti.

Ore 19 - I dati pluviometrici di Arpacal

Particolarmente abbondanti sono state le piogge registrate nelle stazioni pluviometriche di Bovalino marina e Cardeto, ma anche di Petilia Policastro Pagliarelle: le cumulate hanno superato in 17 ore il valore di 100 mm. Numerosi sono stati i Comuni calabresi allertati nelle ultime 24 ore dal Centro Funzionale Multirischi di ARPACAL in concorso con il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria. Nello specifico sono stati posti in stato di Allarme n. 46 comuni e n. 68 sono posti in Pre-allarme, Il resto dei Comuni calabresi sono in stato di Attenzione. Il Centro Funzionale Multirischi, che opera in regime di H24, continuerà a monitorare la situazione, in continuo contatto con il Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile e con le Prefetture della Calabria.

Ore 16.20 - Esonda il fiume Candrilli a Vibo

A causa delle piogge torrenziali il torrente Candrilli è esondato allagando la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia.

Ore 15.30 - Allerta arancione anche domani su buona parte della Calabria

La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di criticità meteo-idro che, a partire dalle 12.30 di oggi e per tutta la giornata di domani, prevede uno stato di allerta arancione su tutta il versante jonico e nel Reggino. Gialla nelle altre zone di allertamento della regione.

Condizioni meteo in peggioramento

Le stazioni meteorologiche della zona registrano già quantitativi oltre i 100 mm in particolare a Pentone e a Catanzaro zona stadio, mentre tutte le aree limitrofe registrano quantitativi oltre i 50 mm e localmente vicini ai 100 mm. Nelle prossime ore però le condizioni meteorologiche saranno in netto peggioramento con possibili nubifragi, specie dal pomeriggio, su tutte le aree Joniche e nelle aree interne. Diversi istituti scolastici resteranno chiusi nella giornata odierna, clicca qui.

Ore 12.50 - Esonda un torrente nel Vibonese, smottamenti nel Catanzarese

Nella provincia di Vibo Valentia è intervenuta della squadra del distaccamento di Vibo Marina per esondazione del torrente Candrilli che ha invaso la strada che collega la frazione Porto Salvo a Vibo Valentia. Al momento la situazione è sotto controllo non si segnalano criticità particolari poiché le abitazioni sono a debita distanza. Sul posto anche la polizia locale.



Nella provincia di Catanzaro i vigili del fuoco del distaccamento di Taverna sono intervenuti per uno smottamento con cedimento parziale di un tratto della SP26, strada di collegamento tra il comune di San Pietro Magisano e la frazione Vincolise del comune di Magisano.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza altresì il responsabile della ditta che già da tempo ha in appalto i lavori di ripristino e manutenzione della SP26 e tecnici dell'amministrazione provinciale. Attualmente chiusa al transito la sola corsia interessata dallo smottamento.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

Ore 12.40 - Disagi anche nel Vibonese

Con le piogge torrenziali nel Vibonese tornano i disagi. Molte le zone allegate nel capoluogo provinciale e nelle frazioni, in particolare a Vibo Marina e Bivona. La pioggia intensa ha anche costretto la Polizia locale a chiudere la galleria di Vibo, che si è allagata. Sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a drenare l’acqua in eccesso al fine di consentire la riapertura della strada, molto importante nella viabilità cittadina perché consente di bypassare il centro (Tutti gli aggiornamenti sul Vibonese)

Ore 12.10 - Disagi a Reggio

Un grosso ramo si è staccato da un albero in via Roma, nel centro di Reggio Calabria. Sul luogo sono già intervenuti gli Agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza l’area.

Ore 12.00 - Scilla, chiusa al traffico la strada per Chianalea

Le piogge notturne hanno causato il distacco di una notevole quantità di pietre e frammenti dalla Rocca del Castello Ruffo. La situazione ha reso necessaria la chiusura della strada che porta al porto e a Chianalea da parte della Polizia Locale, anche se nel resto dell’area non si sono registrati altri danni significativi.

Ore 11.30 - Aereo diretto a Reggio dirottato su Palermo

A causa delle condizioni meteo avverse e dell’allerta arancione diramata sulla città di Reggio Calabria, un volo Ryanair proveniente da Torino e diretto poi da Reggio Calabria a Venezia è stato dirottato su Palermo.