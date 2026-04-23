Dopo che la debole perturbazione ha interessato la nostra regione durante la notte con le ultime piogge che stanno interessando il Reggino, ecco che tra oggi e domani forti venti da nord faranno diminuire le temperature ovunque. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti il termometro non dovrebbe superare i 16-18°C lungo le coste e pianure e con gelate che potranno interessare le aree montuose specie di Sila e Pollino.

Dopo questa fase però, proprio durante la festività del 25 Aprile, l'anticiclone inizierà gradualmente a riprendere possesso del Mediterraneo e della Calabria con conseguente aumento delle temperature e condizioni meteorologiche stabili. Il weekend del 25 Aprile infatti sarà caratterizzato fa tempo stabile su tutta la regione e con cieli che si manterranno perlopiù sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento di nubi più compatte nelle aree montuose nel pomeriggio ma non sono previste comunque nessun tipo di precipitazione.

Anticipazioni ponte 1° Maggio

Se durante il weekend l'anticiclone inizierà a prendere possesso della Calabria, secondo le ultime emissioni durante il lungo ponte della festività del 1° Maggio esso avrà nuovamente inglobato l'intera regione con condizioni meteorologiche stabili e temperature in generale aumento: i valori previsti infatti si manterranno al di sopra delle medie stagionali e con il termometro che rileverà temperature alte per il periodo.

Ovviamente questa è ancora una tendenza che dovrà subire diverse modifiche, vi invitiamo dunque a continuare a seguirci.