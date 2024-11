L'area di bassa pressione che si è isolata nel Mar Jonio in seguito all'affondo di aria atlantica ha causato maltempo sparso e localmente intenso sulla Calabria nella giornata di ieri. Spiccano infatti i 135 mm di pioggia caduta a San Giovanni in Fiore (CS), i 101 mm di Savelli (KR) e i 50 mm di Cosenza con precipitazioni che hanno assunto carattere di rovescio o di temporale. Da segnalare anche 2 trombe marine davanti le coste di Crotone senza comunque arrecare danni a cose o persone.

Già da oggi però, la bassa pressione si allontanerà verso Sud apportando un generale miglioramento del tempo su gran parte della regione anche se continueranno ad affluire correnti fresche in quota, le quali causeranno locale instabilità prettamente pomeridiana. Per la giornata odierna ci attendiamo dunque una mattinata perlopiù stabile su tutta la regione con cieli pressoché poco nuvolosi ad eccezione della bassa Calabria tirrenica dove saranno possibili locali piovaschi di debole entità.

Nel primo pomeriggio nubi in aumento su tutte le località montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con temporali in formazione a tratti anche di forte intensità; le precipitazioni potranno dunque sconfinare fin verso le coste e in particolare su quelle joniche reggine e catanzaresi. Stabile invece altrove con cieli nuvolosi. Migliora ovunque in serata. Temperature in lieve aumento con valori massimi intorno ai 25-26°C, venti prevalentemente moderati da Nord-est sui settori jonici mentre saranno deboli altrove. Mari generalmente mossi lo Jonio, poco mossi il Tirreno.

Sarà una giornata quasi identica invece quella di domani con una prima parte stabile e soleggiata su tutta la regione. Nel pomeriggio nubi in formazione nelle aree interne con temporali a tratti moderati e precipitazioni che sconfineranno fin verso le coste joniche; migliora comunque dal tardo pomeriggio, mentre altrove il tempo sarà tutto sommato stabile. Temperature stazionarie con valori massimi intorno ai 25-26°C, venti perlopiù deboli con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.