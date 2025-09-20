Clima stabile e temperature estive, leggermente al di sopra delle medie stagionali, sia lungo la costa che nell’entroterra

La settimana che sta per concludersi è stata caratterizzata da bel tempo su tutta la Regione e con clima prettamente estivo. Questo grazie ad una rimonta dell’anticiclone africano che dal Nord Africa si è spinto fin verso il Mediterraneo e addirittura sull’Europa centro settentrionale, con i suoi massimi però che hanno interessato soprattutto il Nord Italia.

Previsioni meteo weekend

La situazione rimarrà ancora invariata durante il weekend: le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Le temperature non subiranno particolari variazioni: i valori massimi infatti si manterranno ancora leggermente al di sopra delle medie stagionali con il termometro che lungo le coste sarà compreso tra i 28°C e i 30°C con qualche grado in più lungo le aree Joniche Reggine, Catanzaresi e Crotonesi. Picchi leggermente più elevati si registreranno invece lungo le aree interne e in particolare su Cosentino e Crotonese dove si potranno raggiungere valori fino ai 32-34°C.