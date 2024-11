Il calendario segna il 15 ottobre, eppure ciò non sembra essere conforme con le condizioni meteorologiche che stiamo vivendo in questi giorni. Le temperature infatti rimangono ancora prettamente estive con valori al di sopra delle medie stagionali di circa 5°C. La causa sta nella vasta area anticiclonica di origine africana che sta inglobando l'intero Sud Italia apportando clima ancora estivo fin verso l'Europa centrale.

Autunno in arrivo al Nord Italia

Qualcosa però sta per cambiare: un affondo di aria atlantica è atteso nelle prossime ore lungo le regioni del nord Italia apportando maltempo sparso e a tratti anche intenso con possibili temporali di forte intensità e locali nubifragi. Il tutto sarà accompagnato da un forte calo delle temperature che, finalmente, si attesteranno nelle medie del periodo con clima più autunnale.

Possibili piogge in Calabria

Questa perturbazione, seppur in modo molto meno intensa, raggiungerà anche la Calabria tra il pomeriggio di lunedì e la prima parte di martedì. È previsto infatti l'arrivo di locali piogge o temporali soprattutto lungo le aree tirreniche con possibili sconfinamenti che potrebbero interessare anche le aree joniche e in particolare quelle del Catanzarese e del Reggino. Ad accompagnare ciò sarà anche un lieve calo delle temperature con valori che si avvicineranno alle medie del periodo con temperature che durante le ore diurne si manterranno intorno ai 23-24°C.

Da mercoledì nuovo rialzo delle temperature

Sarà però solo un'illusione, per ora. Già a partire da mercoledì infatti e fino alla giornata del 19 ottobre, la vasta bassa pressione a ovest dell'Italia farà richiamare aria molto calda e umida dai quadranti meridionali e ciò causerà un nuovo e forte aumento delle temperature: sono previsti infatti valori che alla quota di 1500m raggiungeranno addirittura i 19-20°C con temperature al suolo e sulle coste che potranno raggiungere i 28-30°C. Non sono da escludere anche locali picchi superiori ai 30°C e in particolare nelle aree interne del Cosentino. Dunque l'estate continuerà senza intoppi su tutta la Calabria per la gioia degli amanti del clima estivo che potranno così godere ancora un po' di giornate al mare.

Possibile arrivo dell'autunno in Calabria

Se da una parte l'estate continuerà senza intoppi, ecco che gli aggiornamenti meteorologici indicano un possibile cambio di circolazione anche al sud Italia a partire dal weekend, ma di questo però ne riparleremo vista l'enorme distanza temporale dal fenomeno.