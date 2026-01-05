Correnti umide da Sud-ovest portano oggi precipitazioni anche intense su aree joniche e interne. Ma da metà settimana cambia tutto: aria polare in arrivo, temperature in calo fino a 10 gradi e neve sui rilievi calabresi

Correnti di aria umida in risalita da Sud-ovest stanno interessando da diversi giorni la Regione. Tali correnti provocheranno però instabilità diffusa nella giornata di oggi: in particolare lungo le aree Joniche e interne Reggine, Catanzaresi, Crotonesi e alto tirreno Cosentino infatti le piogge si manifesteranno localmente moderate o intense fino al primo pomeriggio, per poi registrare un generale miglioramento. Tante nubi invece altrove ma con basso rischio di precipitazioni. Le temperature sono previste ancora stazionarie ovunque con valori oltre le medie del periodo e venti moderati da Sud-ovest.

Pioggia e neve da metà settimana

Ecco però che da metà settimana si cambierà registro: aria fredda di matrice polare raggiungerà la Calabria a partire da mercoledì apportando un generale calo delle temperature seguito da maltempo a più riprese. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti valori in calo di ben 10 gradi su tutta la Regione con il ritorno della neve che cadrà a quote di montagna o localmente al di sotto e a partire dai 700-800 m di quota, mentre altrove la pioggia la farà da padrona. Per i dettagli però continuate a seguirci.