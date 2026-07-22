I termometri scenderanno di 4-5 gradi già nel pomeriggio ma il vero crollo termico si avrà a partire da domani e anche le nottate saranno più fresche

L'anticiclone africano con la sua aria rovente sta per abbandonare la nostra regione. Dopo diversi giorni con temperature molto elevate e con picchi fino ai 44°C, ecco che aria più fresca da nord inizierà a raggiungere la Calabria dal pomeriggio di oggi apportando un generale calo delle temperature.

Secondo gli ultimi aggiornamenti nella giornata di oggi è previsto un calo di circa 4-5°C ma il vero crollo termico si avrà a partire da giovedì quando alla quota di 1500 m le temperature si manterranno a circa 13-14°C. Ciò vorrà dire che sulle coste e pianure difficilmente il termometro raggiungerà i 30°C e con picchi isolati solo nelle aree interne di 32-33°C. Questo grazie ai venti settentrionali che soffieranno su tutta la regione con raffiche moderate che spazzeranno via l'intensa calura di questi giorni.

Di conseguenza anche le nottate saranno relativamente più fresche con temperature che localmente scenderanno al di sotto dei 20°C e con valori addirittura ad una cifra nelle aree montuose specie della Sila e del Pollino.

Ecco dunque che il clima sulla Calabria tornerà molto più accettabile e consono al periodo con temperature che non registreranno particolari eccessi