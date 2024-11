Il robusto anticiclone che sta interessando il Mediterraneo e la Calabria da ormai diverse settimane subirà un generale cedimento a causa di correnti da est che scivoleranno verso Sud. Intanto però nel corso del weekend avremo a che fare ancora con condizioni stabili e temperature nella norma. Ecco i dettagli:

Previsioni meteo sabato

Durante la mattinata di sabato avremo tempo stabile su tutta la Regione con cieli prettamente poco nuvolosi. Da segnalare la possibilità di nebbie o nubi sparse nelle prime ore del mattino nelle aree vallive del Cosentino, coste Crotonesi e Cosentine Joniche nelle aree interne del Reggino. Nel pomeriggio invece si avrà un generale aumento della nuvolosità nelle aree montuose ma senza fenomeni particolari mentre altrove continueranno condizioni stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Ampie schiarite invece nelle ore serali e notturne su gran parte della Regione ad eccezione dell’alto Jonio dove saranno possibili locali piovaschi.

Previsioni meteo domenica

Durante la mattinata di domenica avremo ancora condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare ancora una volta la possibilità di nubi sparse o nebbie nelle prime ore del mattino lungo le aree interne del Cosentino e lungo i litorali Jonici del Cosentino, Crotonesi e Reggini. Nel pomeriggio assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità su tutte le aree montuose anche se non sono previste precipitazioni, mentre altrove si avranno condizioni meteorologiche stabili con cieli poco nuvolosi. Ampie schiarite in serata/nottata ad eccezione della bassa Calabria dove non sono da escludere locali piovaschi nell’area del Reggino.

Temperature weekend

Durante il fine settimana il termometro continuerà a non subire particolari variazioni: durante le ore diurne infatti le temperature si manterranno lungo le coste diffusamente intorno ai 18-20°C, mentre nelle aree più interne il termometro non dovrebbe superare i 14-15°C ad eccezione della bassa Calabria dove si potranno raggiungere i 20-22°C lungo la Piana di Gioia Tauro e aree interne Vibonesi; relativamente fredde invece saranno le ore notturne e prime ore del mattino con valori che lungo le coste si manterranno intorno ai 10-12°C, mentre nelle aree più interne essi potranno scendere fin verso i 4-5°C con picchi fino ai 2°C nelle aree vallive del Cosentino. Da segnalare la possibilità di valori prossimi allo zero o localmente al di sotto lungo le cime più elevate della Sila.