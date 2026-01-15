Il peggioramento è previsto tra domenica e martedì sull’intero territorio regionale. Piogge intense su Reggino, Catanzarese e Crotonese, onde fino a 7 metri e montagne di nuovo imbiancate

Una nuova fase di maltempo intenso è alle porte. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del possibile ciclone in formazione tra domenica e martedì e secondo gli ultimi aggiornamenti questa possibilità potrebbe diventare realtà.

La risalita di un vortice ciclonico dal Nord Africa richiamerà aria molto umida dai settori meridionali lungo i settori Jonici della Regione: ciò ne conseguirà la possibile formazione di fenomeni intensi tra Reggino, Catanzarese e Crotonese con piogge e temporali di forte intensità e con locali intensi nubifragi. Gli ultimi aggiornamenti indicano apporti pluviometrici alquanto preoccupanti con picchi anche oltre i 150-200 mm tra le coste e le relative aree interne.

L’arrivo di tale ciclone richiamerà anche forti raffiche di vento: sempre secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previsti venti fino ai 100 km/h su tutta la costa Jonica Calabrese con conseguenti mareggiate localmente violente. Il moto ondoso marino sarà in forte aumento con onde che potranno addirittura raggiungere i 6-7 m di altezza.

Un altro aspetto però saranno le possibili abbondanti nevicate: tale ciclone richiamerà aria fredda da Nord-est che causerà un generale calo delle temperature. Tale calo apporterà la possibilità di avere nevicate molto intense su tutti i monti di Sila e Pollino con accumuli che potranno superare anche il metro. Ovviamente però, come detto tante volte, vista la distanza temporale questa non è una previsione ma una tendenza meteo che dovrà subire ancora delle conferme o delle smentite nei prossimi aggiornamenti meteo. Restate dunque aggiornati.