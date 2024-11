Il vortice di bassa pressione presente a Nord dell'Africa apporterà nelle prossime ore un notevole peggioramento del tempo su tutta la Calabria, con alcune zone che saranno in allerta soprattutto nella giornata odierna.

Oggi infatti la giornata inizierà con cieli coperti su tutta la regione con piogge sparse ma di debole intensità. Poi attenzione a partire dal primo pomeriggio e nelle ore successive: avremo infatti violenti nuclei in risalita da Sud che impatteranno lungo le coste joniche e in particolare su quelle reggine, catanzaresi e crotonesi dove sono previsti rovesci o temporali di forte intensità con locali nubifragi; qui sono previsti accumuli tra i 60 e gli 80 mm di pioggia. Attenzione anche nelle aree interne dove l'effetto stau causerà precipitazioni intense e durature con possibili accumuli che potranno superare i 100-150 mm specie nelle aree del reggino e tra catanzarese e crotonese. Altrove invece e in particolare sul versante tirrenico le precipitazioni saranno perlopiù moderate.

Le temperature saranno in generale calo con valori massimi intorno ai 18-20°C; particolare attenzione anche ai venti: sono previste infatti raffiche di circa 70-80 km/h lungo le coste joniche con possibili mareggiate lungo le coste esposte. I venti più intensi li avremo però sul versante Tirrenico, dove saranno possibili raffiche di oltre 100 km/h specie sul reggino e tra catanzarese e cosentino. Ricordiamo che in merito a ciò il centro funzionale multirischi Arpacal e la protezione civile hanno emesso un'allerta arancione per gran parte della Regione ad eccezione dell'alto cosentino Tirrenico, dove sarà in vigore un'allerta di livello giallo.



La giornata di domenica vedrà ancora una prima parte molto perturbata su tutta la Calabria: avremo piogge localmente abbondanti specie sulla bassa Calabria Jonica e relative aree interne, mentre altrove le piogge saranno perlopiù moderate ad eccezione dell'alta Calabria dove risulteranno a tratti anche di debole intensità. Questa tendenza durerà fino al pomeriggio, mentre dalla serata è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Calabria con precipitazioni via via in dissolvimento. Le temperature rimarranno invariate con valori massimi intorno ai 18-20°C; venti generalmente moderati da oriente e mari prevalentemente molto mossi lo Jonio, mentre saranno mossi il Tirreno.