La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità per la giornata di oggi e domani, 9 e 10 febbraio, dove viene annunciato uno stato di allerta gialla nella Calabria centrale e meridionale, verde sul resto della regione. Rispetto a quanto pubblicato ieri, quindi, viene modificato il livello di allerta nell'area del Reggino, dove insisteva uno stato di allerta arancione.

Nel bollettino si legge: «Previsti venti forti e nevicate a partire da quote collinari (500-700 metri). Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni. Sono possibili in particolare fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».

La Prociv invita «tutti i cittadini a prestare particolare attenzione negli spostamenti e a verificare di avere montate le gomme invernali o di avere a bordo le catene da neve».

Scuole chiuse in Calabria

E a causa delle nevicate che rendono anche difficoltosa la viabilità, diversi sindaci stanno decidendo di chiudere le scuole anche per la giornata di domani venerdì 10 febbraio. In particolare, hanno già firmato le rispettive ordinanze i primi cittadini di Vaccarizzo Albanese e San Giorgio Albanese. Niente lezioni pure ad Acri, sempre nel Cosentino, e a Sersale, nel Catanzarese. Scuole e uffici pubblici chiusi anche a San Giovanni in Fiore.

Scuole chiuse anche nelle Serre Vibonesi. Niente lezioni a Nardodipace, Mongiana, Fabrizia, Serra San Bruno, Spadola (che ospita anche i plessi di Simbario e Brognaturo). Stessa decisione è stata presa anche in paesi ad altitudine minore, come Vallelonga e San Nicola da Crissa.