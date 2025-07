L’anticiclone africano domina sul Mediterraneo. La prima vera ondata di caldo infatti sta per interessare la Regione ma, in questi giorni, il caldo si farà comunque percepire localmente anche intensamente. Per la giornata di oggi ci attendiamo una giornata prettamente soleggiata su tutta la Regione con una mattinata stabile ovunque. Nel pomeriggio si avranno locali addensamenti nuvolosi solo nelle aree montuose, anche se comunque non sono previste precipitazioni, mentre altrove continuerà a splendere il sole. Durante le ore serali e notturne le condizioni meteorologiche continueranno a mantenersi stabili ovunque: da segnalare solo qualche nube bassa sotto forma di nebbia lungo le aree costiere Crotonesi e Catanzaresi Jonici. Le temperature si manterranno ancora stabili ovunque e localmente calde con valori oltre le medie del periodo: di seguito ecco alcuni valori che si potranno raggiungere nelle varie località calabresi.