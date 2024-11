Dopo una settimana caratterizzata da tempo perturbato su gran parte della Regione nelle ore pomeridiane causando localmente anche diversi disagi, ecco che con il 1° giorno di settembre ha inizio ufficialmente l’autunno meteorologico. La nuova settimana però di autunno avrà ben poco, come ormai stiamo assistendo da diversi anni a questo copione: tutta la Calabria continuerà infatti ad essere interessata dall’anticiclone, anche se quest’ultimo sarà ancora disturbato da infiltrazioni di aria fresca in quota che continueranno ad apportare locali temporali.

Tempo stabile con locali disturbi pomeridiani

Come detto dunque con l’arrivo della nuova settimana siamo ufficialmente entrati nella stagione autunnale dal punto di vista meteorologico. L’anticiclone però non bada a date e infatti continuerà ad interessare tutta la Regione accompagnato però da infiltrazioni di aria fresca in quota che causerà ancora locale instabilità. Quest’ultima sarà prevalentemente nelle ore pomeridiane fino a metà settimana e interesserà soprattutto le aree montuose della Regione tra cui Sila, Pollino, Serre, Aspromonte con possibili locali sconfinamenti anche fin verso le coste. Poi, a ridosso del weekend, è previsto un generale miglioramento ma di questo ne riparleremo.

Clima caldo ma in un contesto sopportabile

Anticiclone però non è sinonimo di gran caldo o di caldo rovente. Almeno fino a metà settimana infatti il termometro non subirà notevoli variazioni con valori che continueranno a mantenersi leggermente al di sopra delle medie stagionali su tutta la Regione. Al suolo si avranno dunque temperature di circa 30-32°C lungo le coste Joniche con qualche picco superiore solo tra il Cosentino e il Crotonese; lungo le coste Tirreniche invece il termometro non dovrebbe superare i 28-30°C anche se questi valori saranno

accompagnati da un tasso di umidità moderatamente alto. Qualche picco più elevato si potrà registrare invece nelle aree interne e di pianura del Cosentino e del Crotonese dove il termometro potrà raggiungere localmente i 34-35°C ma in un contesto di clima caldo sopportabile. A ridosso del weekend però, secondo gli ultimi aggiornamenti, è previsto un generale aumento di qualche grado su tutta la Regione ma di questo però ne riparleremo in quanto la distanza temporale è molto elevata e serviranno ulteriori aggiornamenti per confermare o smentire questa tendenza.