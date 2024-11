In questi primissimi giorni di ottobre l'intera Regione sta vivendo giornate autunnali mascherate dal clima estivo. Questo a causa di un vasto anticiclone africano che sta inglobando l'Europa centrale e il Mediterraneo, apportando temperature al di sopra delle medie stagionali. Anche sulla nostra Regione è in atto la medesima situazione: qui infatti, già a partire dalla giornata di oggi, le temperature subiranno un generale aumento, seppur non intenso, con valori che saranno al di sopra delle medie stagionali di circa 4-5°C.

Parliamo dunque di temperature che sulle coste e in particolare quelle joniche raggiungeranno i 26-28°C, con punte fino ai 30°C nelle aree interne cosentine. Fresco invece durante le ore notturne e prime ore del mattino con valori al di sotto dei 20°C grazie all'inversione termica che si andrà a creare. Il vero assente però di questi giorni è il maltempo: la posizione del vasto campo anticiclonico infatti blocca a latitudini elevate le perturbazioni atlantiche e questa tendenza durerà almeno fino al 12 di ottobre, salvo qualche debole piovasco nelle aree interne nella giornata di Sabato 7 ottobre causata da una lieve e blanda flessione dei geopotenziali in quota.