Dopo il caldo delle ultime settimane e del maltempo che ha caratterizzato la nostra Regione, ecco che nel weekend si avrà un radicale cambiamento delle condizioni meteorologiche. Un affondo di aria fredda di origine artica scivolerà verso sud-ovest interessando le regioni adriatiche e quelle meridionali, compresa la Calabria. Già a partire da oggi infatti, forti venti di tramontana soffieranno su tutta la nostra Regione apportando un forte calo delle temperature accompagnato da maltempo sparso.

Sabato con piogge, vento e nevicate a quote medio-basse

L’affondo artico sarà pilotato da un centro di bassa pressione che si posizionerà ad est della Calabria ma che apporterà comunque maltempo anche sulla nostra regione e in particolare sul comparto Tirrenico. Le aree più colpite saranno soprattutto quelle del Cosentino e tra Catanzarese e Vibonese dove non sono da escludere locali temporali di moderata intensità; maltempo che comunque interesserà anche le aree interne e il comparto Jonico con precipitazioni che a tratti si riveleranno moderate. Il calo delle temperature però farà si che sui monti della Sila e del Pollino cada la prima neve della stagione a quote relativamente medie: sono previste infatti nevicate a partire dai 900-1000 m di quota su tutte le aree silane e del Pollino dove non si escludono locali accumuli modesti; quota neve dapprima un po’ più alta invece sui restanti monti delle Serre e dell’ Aspromonte ma che vedrà anche qui un generale calo fin verso i 900 m. Le temperature subiranno un drastico calo anche alle quote più basse e fin sulle coste con valori che in serata e soprattutto in nottata scenderanno anche al di sotto dei 7°C su gran parte della Regione con possibili picchi fino ai -5/-6°C nelle aree interne con conseguenti gelate.

Domenica di bel tempo ma con clima freddo

La perturbazione che interesserà la Calabria sarà però veloce. Già nella giornata di domenica infatti si avrà un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Regione con cieli che si manterranno perlopiù sereni o al più poco nuvolosi ad eccezione della bassa Calabria Tirrenica dove saranno possibili locali e residui fenomeni nella prima parte di giornata. Giornata che però vedrà ancora forti venti dai quadranti settentrionali con possibili raffiche che potranno superare i 70 km/h. Anche se la giornata sarà soleggiata, il clima si manterrà freddo ovunque: sono previsti infatti valori che non dovrebbero superare i 13-14°C nelle ore diurne mentre saranno molto freddi durante le ore notturne e prime del mattino, quando il termometro sarà diffusamente al di sotto dei 5°C e gelate sparse nelle aree interne con picchi fino ai -7/-8°C.