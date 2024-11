Il ciclone mediterraneo che ha interessato la Calabria sta ormai abbandonando il mediterraneo, apportando nelle prossime ore un generale miglioramento delle condizioni meteo. Il suo passaggio però ha causato diversi disagi: a Reggio Calabria, il forte vento ha causato purtroppo anche una vittima per la caduta di un albero.

Diversi allagamenti si sono registrati invece lungo la costa jonica reggina e parte del catanzarese ma non hanno causato comunque particolari disagi. Le precipitazioni sono state localmente molto abbondanti per essere nel mese di maggio:

Chiaravalle (CZ) 161 mm

Santa Caterina dello Ionio (CZ) 112 mm

Mesoraca (KR) 108 mm

Petilia Policastro (KR) 98 mm

Antonimina (RC) 94 mm

Santa Cristina d'Aspromonte (RC) 87 mm



Accumuli compresi tra i 30 mm e i 50 mm si sono registrati nelle restanti zone joniche catanzaresi, crotonesi e reggine mentre sul comparto tirrenico non si è andati oltre i 5-7 mm.

Durante la prossima settimana però si aprirà una nuova fase instabile che interesserà soprattutto le ore pomeridiane con i classici temporali in formazione nelle aree interne per poi sconfinare localmente lungo le coste. Questo mese di maggio dunque continuerà e probabilmente finirà con piogge e temporali diffuse su tutta la Calabria con la stagione primaverile che quest'anno è stata solamente un miraggio.