La perturbazione notturna ha colpito soprattutto le aree tirreniche e interne del Cosentino e del Catanzarese. Danni e disagi con punte di 134 km/h nel capoluogo. Migliora il tempo, ma i venti continueranno a soffiare intensamente su tutta la regione

Come da previsione la veloce perturbazione ha raggiunto nella notte la Calabria apportando precipitazioni localmente moderate o di forte intensità in particolare lungo le aree Tirreniche e interne del Cosentino e del Catanzarese. Ad accompagnare ciò però è stato un notevole rinforzo dei venti dai quadranti occidentali con raffiche che hanno superato addirittura i 130 km/h.

Ecco alcuni valori estrapolati dalle stazioni meteo di Linea Meteo (tra cui proprietarie della stazione meteorologica di Sant'Elia) e dell' Arpacal:

Catanzaro centro: 134.2 km/h

Sant'Elia di Catanzaro: 121.3 km/h

Lattarico (CS) e Tirivolle (CS): 109.4 km/h

Motta San Giovanni (CS): 105.5 km/h

Mormanno (CS): 99.4 km/h

Cellara (CS): 96.8 km/h

Tiriolo (CZ) e Gagliano (CZ): 82.8 km/h

Botte Donato (CS): 77.8 km/h

Carlomagno (CS): 75.2 km/h

Luzzi (CS): 66 km/h

Amantea (CS): 63.9 km/h

Tropea (VV): 61.2 km/h

Pizzo Calabro (VV): 60.5 km/h

Corigliano-Rossano (CS): 55.1 km/h

Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche saranno in deciso miglioramento ma con venti che continueranno a soffiare molto forti su gran parte della Regione.