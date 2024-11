Il vortice ciclonico posizionato tra Sardegna e Sicilia sta apportando, già dalla giornata di ieri, piogge e locali temporali sulla Calabria. Questo dovuto ad un sistema auto-rigenerante che dal mar Jonio risale verso le coste accompagnate da correnti molto miti e umide e da forti venti di scirocco.

Maltempo su parte della Calabria

Dalla prima mattinata il sistema auto-rigenerante ha iniziato a colpire il catanzarese con forti temporali anche sul capoluogo di regione accompagnati da forti venti dai quadranti meridionali. Questo sistema sta via via traslando verso Nord e fino al primo pomeriggio interesserà soprattutto le aree del crotonese e l’intero territorio cosentino, con possibili temporali e locali nubifragi.

Attenzione anche lungo le aree interne della Sila e della Presila: qui infatti, grazie all’effetto Stau che si sta creando, sono previsti accumuli localmente anche importanti con piogge che bagneranno addirittura anche le vette della Sila, causando lo scioglimento della poca neve presente.

Venti forti e mareggiate

Oltre alle precipitazioni però, in queste ore stanno soffiando venti molto forti di scirocco su tutta la Calabria: le raffiche più intense si stanno registrando nell’Istmo di Catanzaro, zone tirreniche del cosentino e soprattutto lungo le coste del Crotonese, con raffiche vicine ai 90 km/h. Di conseguenza, lungo le aree esposte e in particolare lungo tutta la fascia jonica sono in atto intense mareggiate con onde stimate di circa 3,5-4 metri di altezza.