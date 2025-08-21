Gli ultimi temporali pomeridiani di martedì hanno decretato la fine di una fase instabile su tutta la Calabria causata da una goccia fredda isolatasi proprio sulle regioni meridionali. Ricordiamo che comunque i temporali estivi si inseriscono in una normale dinamica estiva, ma risultano ormai molto più intensi con conseguente aumento dei rischi connessi ai fenomeni temporaleschi.

Giovedì con caldo in aumento

Nella giornata odierna però un'intensa perturbazione atlantica causerà forti temporali sulle regioni del Nord Italia e come conseguenza si innescherà una breve avvezione di aria calda dal Nord Africa sulle regioni meridionali e sulla Calabria: sono previsti infatti un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali accompagnati da un generale aumento delle temperature su tutta la regione. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono attesi valori intorno ai 34-35°C lungo le aree joniche della regione in particolare su Reggino, Catanzarese e Crotonese, mentre altrove il termometro si attesterà intorno ai 30-31°C; qualche picco più elevato lo troveremo invece nelle aree più interne specie crotonesi e cosentine con temperature che potranno raggiungere i 37-38°C. Il tutto in un contesto stabile e soleggiato su tutta la Calabria.

Tale avvezione di aria calda però durerà molto poco: già dalla giornata di venerdì infatti è atteso un nuovo calo delle temperature di circa 7°C con il termometro che scenderà al di sotto delle medie stagionali e con possibili piovaschi che potranno interessare le aree tirreniche della regione.