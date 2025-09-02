La perturbazione di cui abbiamo parlato nello scorso articolo raggiungerà la Calabria nelle prossime ore apportando locali piogge e temporali. In particolare tra le ore notturne e le prime ore del mattino sono previste precipitazioni localmente moderate lungo la fascia tirrenica a partire dal Cosentino, Lametino per poi raggiungere il Vibonese e il Reggino con possibilità di sconfinamenti nelle relative aree interne. Altrove invece continuerà il bel tempo anche se non è da escludere qualche piovasco lungo le aree joniche tra Reggino e Catanzarese.

Poi, già dal mattino è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la regione con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi e temperature in nuovo calo con valori che raggiungeranno nuovamente le medie stagionali.