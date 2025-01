La perturbazione che sta attraversando la regione causerà piovaschi sparsi soprattutto sul versante Tirrenico. Migliora domenica anche se il cielo in alcune zone resterà coperto e non mancherà qualche precipitazione

Dopo aver trascorso le festività di Capodanno con tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’anticiclone, ecco che in questo primo weekend dell’anno la Calabria verrà interessata dalla prima perturbazione del 2025, anche se comunque sarà molto debole.

Previsioni weekend

Il weekend inizierà con un sabato mattina localmente instabile su parte della Regione e in particolare sul versante Tirrenico dove saranno possibili piovaschi sparsi e possibili fenomeni in sconfinamento fin verso le relative aree interne. Nel pomeriggio si avrà ancora tempo perturbato su gran parte della regione con piovaschi sparsi sempre lungo il versante Tirrenico ma con fenomeni che raggiungeranno le aree interne e il versante Jonico Catanzarese e Reggino. Migliora invece dalla serata con ampie schiarite ma non sono da escludere locali piovaschi ancora sul versante Tirrenico specie Cosentino e tra Vibonese e Reggino. La giornata di Domenica invece sarà caratterizzata da tempo tutto sommato stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube più compatta durante le prime ore del mattino lungo il versante Tirrenico dove saranno possibili residue precipitazioni.

Le temperature sono previste in lieve calo ma con valori che continueranno a rimanere al di sopra delle medie stagionali di qualche grado e con nevicate che raggiungeranno i monti calabresi a partire dai 1600m di quota.