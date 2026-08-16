Temperature fino a 37-38°C nelle aree interne e 32-34°C sulle coste. Da lunedì una perturbazione atlantica porterà temporali, soprattutto sul versante tirrenico, e un lieve calo termico con valori più vicini alle medie stagionali

La stagione estiva 2026 continua a gonfie vele sulla Calabria. In questi giorni infatti le temperature si mantengono al di sopra delle medie stagionali con il termometro che sulle coste e pianure raggiungono i 32-34°C, mentre picchi più elevati si registrano nelle aree più interne specie del Cosentino con valori fino ai 37-38°C. A mettere in pausa il caldo però sono i temporali pomeridiani: soprattutto sui monti infatti nelle prime ore del pomeriggio si sviluppano intensi temporali di calore che scaricano un elevato quantitativo di pioggia. Tali fenomeni quasi sempre raggiungono anche le aree interne e localmente quelle costiere in particolare quelle del Catanzarese a causa soprattutto delle correnti favorevoli in quota.

Ecco però che ad inizio settimana si avrà un breve break: la cosa di una perturbazione atlantica proverà a raggiungere la nostra Regione tra lunedì e martedì apportando locali temporali e un lieve calo delle temperature. I fenomeni interesseranno soprattutto le aree costiere Tirreniche tra la notte di lunedì e la mattinata di martedi ma con temporali di calore che si svilupperanno invece nelle aree interne nel pomeriggio; ad accompagnare ciò sarà un lieve calo termico con temperature che torneranno, dopo tanti giorni, nelle medie del periodo: questo significherà che sulle coste e pianure il termometro non andrà oltre i 30-32°C e con tassi di umidità che scenderanno ovunque.

Ovviamente questa tendenza subirà ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore e non ci resta dunque di invitarvi a seguire i nostri prossimi articoli.