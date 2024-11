Come anticipato nei giorni scorsi, il weekend freddo che ha interessato la nostra regione sarà già un lontano ricordo. Nella giornata di oggi infatti una perturbazione da Nord di origine atlantica raggiungerà il Meridione e la Calabria apportando maltempo e forti venti.

Piogge e temporali sulla Calabria

Durante il passaggio della perturbazione che avverrà in particolare durante la mattinata, la Calabria verrà interessata da maltempo a tratti intenso e sparso. Le aree più colpite saranno soprattutto quelle tirreniche e in particolare il Cosentino, Catanzarese e Vibonese dove sono previsti piogge e temporali localmente anche di forte intensità; precipitazioni che potranno essere a tratti anche forti nelle relative aree interne e sul comparto jonico Cosentino e Catanzarese: secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici sono previsti accumuli fino ai 60-70 mm sul Cosentino e sulle aree interne di Sila e Pollino.

Vento in rinforzo con raffiche di burrasca

Non solo pioggia. La perturbazione in transito apporterà anche un intenso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali: sono previsti infatti venti fino ai 60-70 km/h lungo tutta la fascia tirrenica con possibili e conseguenti mareggiate lungo le coste più esposte. Attenzione però nelle aree interne e lungo il comparto jonico: qui infatti le raffiche potranno essere molto più intense a causa dell’effetto di caduta che si andrà a creare. In particolare sulle coste Catanzaresi, Cosentine e Reggine si potranno raggiungere raffiche fino ai 90-100 km/h con picchi addirittura fino ai 120 km/h lungo i crinali dei monti della Sila e del Pollino. Dall’inverno dunque si torna nuovamente alla stagione autunnale con temperature che saranno in media e consone per il periodo.