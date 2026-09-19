Il maltempo lascia progressivamente spazio al sole, ma in Calabria il miglioramento sarà più lento. La perturbazione atlantica che ha attraversato la Penisola si sposterà nelle prossime ore verso il Centro-Sud, lasciando dietro di sé una fase di instabilità residua. Poi arriverà un deciso aumento delle temperature, con valori che domenica potranno raggiungere 30-31 gradi.

A delineare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui il sistema frontale completerà oggi il proprio attraversamento dell'Italia. Al Nord il tempo tornerà progressivamente stabile, mentre sulle regioni centro-meridionali saranno ancora possibili rovesci, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Calabria ancora alle prese con le piogge

Il miglioramento non sarà quindi immediato sulla Calabria. Oggi il leitmotiv sono piogge sparse e locali rovesci, mentre domenica la situazione tenderà a migliorare, pur con la possibilità di precipitazioni residue.

Secondo le previsioni, domenica il Sud e le Isole vedranno ancora qualche fenomeno tra Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel frattempo, però, le temperature torneranno a salire in modo sensibile.

L'aumento delle massime sarà nell'ordine di 3-4 gradi rispetto ai valori attuali e interesserà soprattutto il Centro-Sud. In alcune zone si potranno raggiungere i 30-31 gradi, nonostante la presenza di una residua nuvolosità sul versante meridionale.

Domenica torna il caldo

La giornata di domenica 20 settembre segnerà dunque un cambio di scenario. Al Nord è previsto tempo soleggiato, mentre al Centro prevarranno condizioni di stabilità, con qualche passaggio nuvoloso.

Al Sud, invece, il miglioramento sarà accompagnato da temperature più elevate. In Calabria resterà la possibilità di piogge residue, ma il quadro generale tenderà a diventare più stabile.

La fase mite potrebbe proseguire anche all'inizio della prossima settimana. Lunedì 21 settembre sono attese condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte dell'Italia, con isolati piovaschi ancora possibili tra Calabria e Sicilia.

Da mercoledì possibile nuovo calo delle temperature

Il tempo potrebbe però cambiare nuovamente a metà della prossima settimana. L'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre verso la Penisola Iberica e la Francia favorirà inizialmente condizioni di stabilità sull'Italia.

A partire da mercoledì, secondo la tendenza elaborata dal meteorologo, potrebbe però verificarsi un afflusso di correnti più fresche di matrice nord-europea, con un conseguente calo delle temperature, soprattutto sul versante orientale della Penisola.

Potrebbero inoltre tornare locali condizioni di instabilità. Si tratta tuttavia di una previsione a medio termine e, come sottolinea l'esperto, il quadro necessita ancora di ulteriori conferme.