L'area instabile che sta causando maltempo sparso e temperature ancora al di sotto della media stagionale si sposterà man mano verso est, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteo soprattutto dalla giornata di giovedì. Per oggi infatti ci attendiamo ancora una mattinata localmente instabile sul versante tirrenico con piogge sparse dal cosentino fin sul reggino; altrove nuvoloso ma con basso rischio di pioggia.

Nel pomeriggio nubi in aumento con possibili piogge o temporali in formazione nelle aree interne in sconfinamento fin verso il settore jonico cosentino e crotonese. Possibili piogge anche nelle aree interne vibonesi e reggine, mentre sul resto del versante Jonico e su tutto quello tirrenico avremo nuvole ma con basso rischio di precipitazioni. Migliora ovunque in serata. Temperature stazionarie con valori massimi intorno ai 16-17°C; venti moderati da ponente sul versante jonico Catanzarese e reggino, mentre altrove saranno generalmente deboli e mari ovunque poco mossi.

Un generale miglioramento, come detto, lo avremo invece nella giornata di giovedì: avremo infatti una giornata pressoché stabile su gran parte della Regione con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e in serata. Nubi in aumento invece nel pomeriggio ma con rischio di pioggia relegato solo nelle aree interne della Sila e del Pollino mentre altrove le nubi saranno sterili di precipitazioni. Temperature in generale aumento specie nei valori massimi con punte oltre i 20°C nel cosentino; venti moderati dai quadranti meridionali sui settori Jonici, mentre saranno deboli da Nord su quello tirrenici. Mari mossi lo Jonio, poco mossi il Tirreno.