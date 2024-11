Fino a venerdì le temperature saranno in aumento su tutta la regione. Poi il termometro subirà un brusco calo di circa 10 gradi con possibili fenomeni instabili

La stagione autunnale ha subito una pausa. L’anticiclone infatti ha preso il sopravvento sul Mediterraneo a causa del suo elevamento verso Nord e ciò sta apportando tempo stabile e temperature in generale aumento su tutta la Calabria. In particolare nella giornata odierna si potranno raggiungere i 25-26°C lungo le aree Joniche del comparto Crotonese e Cosentino a causa dei venti caldi di caduta che si andranno a creare; sul resto del settore Jonico i valori saranno compresi tra i 20°C e 22°C in un contesto stabile.

Situazione un po’ diversa invece lungo il comparto Tirrenico: qui infatti i cieli non saranno soleggiati bensì sarà una giornata pressoché nuvolosa con venti perlopiù moderati, il che renderanno le temperature al di sotto dei 20°C ad eccezione delle pianure Cosentine, dove anche qui si potranno raggiungere i 21-22°C. Venti che invece saranno forti sul comparto Jonico Catanzarese e Reggino, dove si potranno raggiungere anche i 70-80 km/h di raffica.

Se l’anticiclone sta tenendo in standby la stagione autunnale, ecco che a ridosso del weekend si avranno fredde novità. Lo spostamento dell’anticiclone verso ovest favorirà la discesa di aria più fredda da Nord-Est lungo l’Italia orientale e in particolare sui settori adriatici e al Sud Italia. Qui si avrà un deciso calo delle temperature di circa 10°C con possibili fenomeni instabili a causa di un minimo di bassa pressione che si andrà a creare.

Questo trend interesserà anche la Calabria: le temperature scenderanno ovunque al di sotto delle medie stagionali con valori che alla quota di 1500m si manterranno intorno ai 2-3°C. Ciò significa che lungo le coste e in pianura il termometro non supererà i 15-16°C durante le ore diurne, mentre scenderà al di sotto dei 7-8°C durante le ore notturne e prime ore del mattino. Possibili gelate nelle aree interne.

Seguiranno invece aggiornamenti sui fenomeni precipitativi in arrivo, in quanto il quadro della situazione non è del tutto chiaro.