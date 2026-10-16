Mentre gran parte dell’Europa è alle prese con l’anticiclone, ecco che nei pressi dei Balcani è presente un’area di bassa pressione che continua a richiamare aria particolarmente fresca verso la Calabria. Tali correnti stanno mantenendo le temperature ancora al di sotto delle medie stagionali con valori che localmente si mantengono freddi soprattutto durante le ore notturne e prime ore del mattino.

Tale area di bassa pressione causerà, nella giornata di oggi, locale instabilità: sono previsti infatti locali rovesci in particolare lungo le aree della bassa Calabria tra cui Vibonese e Reggino ma con precipitazioni che comunque si manterranno deboli o moderati nel pomeriggio/sera. Qualche possibile piovasco interesserà anche l’area del Catanzarese interno.

Altrove invece avremo tempo più stabile con annuvolamenti alternati a schiarite e senza rischio di precipitazioni.