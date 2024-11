Dopo diverse giornate caratterizzate da pomeriggi instabili prettamente sui monti con qualche sconfinamento fin sulle coste, ecco che ci avviamo verso l’ultimo weekend di agosto. L’aria fresca continuerà ancora ad affluire sulle alte quote e ciò causerà ancora una volta locale instabilità pomeridiana, anche se sarà comunque in generale diminuzione ovunque.

Previsioni meteo sabato

Durante la mattinata di sabato è previsto tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque; da segnalare solo qualche nube più compatta lungo il comparto Tirrenico ma senza rischio di precipitazioni. Poi, nelle prime ore del pomeriggio andremo incontro ad un nuovo generale aumento della nuvolosità sulle aree montuose con piogge e temporali sui monti della Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e con precipitazioni che potranno raggiungere le coste del Lametino, Catanzarese Jonico e Reggino Jonico. Stabile invece altrove con cieli che si manterranno perlopiù parzialmente nuvolosi o localmente nuvolosi. Migliora ovunque dal tardo pomeriggio con ampie schiarite su tutta la regione e cieli sereni. Le temperature sono previste stazionarie con valori lungo le coste Joniche che potranno raggiungere i 32-33°C, mentre su quelle Tirreniche il termometro non dovrebbe superare i 30°C. Qualche grado in più invece lo troveremo nelle aree interne vallive del Cosentino e Crotonese con picchi fino ai 34-35°C.

Previsioni meteo domenica

La giornata di domenica sarà molto simile a quella di sabato con una mattinata all’insegna del bel tempo su tutta la regione con cieli prevalentemente sereni ovunque. Nelle ore pomeridiane avremo ancora una volta una generale nuvolosità nelle aree montuose con possibili piogge e locali temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte; in questo frangente però le precipitazioni sembrano rimanere relegate in aree più circoscritte con qualche fenomeno debole in sconfinamento solo lungo l’alto Reggino Jonico. Altrove invece si avranno cieli perlopiù parzialmente nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Ampie schiarite si avranno dal tardo pomeriggio su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Temperature senza grandi variazioni con clima che continuerà a rimanere caldo ma senza particolari eccessi.