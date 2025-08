La goccia fredda che ha interessato la Calabria nella giornata di ieri si è ormai allontanata verso est, apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nella giornata di ieri infatti piogge e temporali hanno interessato alcune aree della Regione e in particolare il Reggino Tirrenico e il Catanzarese Jonico dove intense precipitazioni hanno caratterizzato l'area con la formazione di una tromba marina sulle coste.

Previsioni meteo giovedì e venerdì

Intanto durante la giornata di oggi e di domani avremo condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube più compatta nelle ore pomeridiane sui monti principali anche se comunque non sono previste precipitazioni di rilievo. Le temperature subiranno un lieve aumento con valori che raggiungeranno le medie stagionali, mentre i venti soffieranno debolmente con direzione variabile.

Torna il caldo africano dal weekend

A partire dal weekend e soprattutto durante la prossima settimana però aria più calda di origine africana tenderà nuovamente a risalire il Mediterraneo raggiungendo la nostra Regione: sono previste infatti temperature in generale aumento ovunque con valori che via via si manterranno al di sopra delle medie stagionali di circa 4-5°C con il termometro che alla quota di 1500m potrà raggiungere valori fino ai 22-23°C. Questo vorrà dire che lungo le coste e pianure si potranno registrare temperature intorno ai 32-33°C con picchi fino ai 38-39°C nelle aree più interne specie Cosentine e Crotonesi. Il clima diverrà dunque via via più caldo con l'umidità che col passare dei giorni diverrà più insistente e afa via via in aumento su tutta la Regione.