Ancora instabilità al Sud e sui settori ionici, con precipitazioni attese anche lunedì 12 ottobre. Poi l’anticiclone porterà una svolta: cieli sereni, clima mite e massime in rialzo con la classica ottobrata

Ultime piogge al Sud, poi spazio al sole e a temperature più miti. Anche la Calabria si prepara a una svolta nelle condizioni meteorologiche: dopo una fase di instabilità destinata a proseguire fino a lunedì 12 ottobre, da martedì è atteso il ritorno del bel tempo grazie alla rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo.

Meteo Calabria, le ultime piogge prima del ritorno del sole

Le precipitazioni interesseranno ancora il Mezzogiorno e la Sicilia, con fenomeni localmente intensi sui settori ionici. A influenzare il quadro saranno anche i venti dai quadranti settentrionali, con raffiche che potranno superare i 40 chilometri orari.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it, gli ultimi rovesci sono attesi nella giornata di lunedì 12 ottobre su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel frattempo, un campo di alta pressione inizierà a estendersi dall’Europa occidentale verso il bacino del Mediterraneo, favorendo una progressiva stabilizzazione atmosferica.

Da martedì 13 ottobre arriva l’ottobrata

La svolta è prevista da martedì 13 ottobre, quando l’avanzata dell’anticiclone dovrebbe garantire ampie schiarite e un graduale aumento delle temperature. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato su gran parte della Penisola, con un clima decisamente mite e valori massimi che potranno raggiungere i 25 gradi sulle regioni centrali e in Sardegna.

È lo scenario tipico della cosiddetta ottobrata romana, caratterizzata da giornate luminose e temperature superiori a quelle attese per il periodo. Anche al Sud, dopo le ultime precipitazioni, il tempo tenderà a migliorare, pur con qualche residuo fenomeno sui settori tirrenici della Sicilia.

Le previsioni meteo giorno per giorno

Domenica 11 ottobre: al Nord cielo sereno o poco nuvoloso. Al Centro prevarrà il sole su Toscana e Lazio, mentre Abruzzo e Molise saranno interessati da una residua instabilità, in attenuazione dal pomeriggio. Al Sud e sulle Isole sono previste precipitazioni diffuse, localmente intense in Puglia e sui settori ionici, con un miglioramento progressivo a partire dalle aree occidentali.

Lunedì 12 ottobre: condizioni stabili e soleggiate al Nord, con i primi rialzi delle temperature massime. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole persisterà una variabilità residua, con temperature temporaneamente inferiori alle medie stagionali e piogge ancora possibili in Calabria e Sicilia.

Martedì 13 ottobre: tempo in prevalenza stabile e soleggiato al Nord. Al Centro dominerà il sole, anche se i venti resteranno tesi lungo il versante adriatico. Al Sud e sulle Isole sono attese le ultime piogge sui settori tirrenici della Sicilia, mentre altrove prevarranno le schiarite.

Dopo gli ultimi strascichi del maltempo, dunque, l’alta pressione è pronta a riportare condizioni più stabili e un clima gradevole, con giornate soleggiate anche in Calabria.