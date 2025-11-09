Sarà una domenica segnata dalla seconda perturbazione in pochi giorni: previsti picchi fino a 70 mm, allerta meteo gialla su tutto il territorio. Le aree più colpite saranno Reggino, Catanzarese e Cosentino

Dopo il passaggio della prima perturbazione che ha apportato piogge e temporali soprattutto lungo le aree Tirreniche della Regione, ecco che una seconda perturbazione raggiungerà la Calabria nella giornata odierna.

Già dal mattino infatti nubi sparse interesseranno la Regione con le prime piogge in salita da Sud-ovest: dapprima le aree più colpite saranno quelle Reggine e Catanzaresi specie settori Jonici, mentre successivamente le precipitazioni interesseranno il territorio Cosentino e Crotonese.

Il passaggio sarà decisamente veloce e apporterà piogge e temporali localmente di forte intensità: secondo gli ultimi aggiornamenti meteo infatti si stimano picchi fino ai 60-70 mm in poche ore specie lungo le aree Joniche e interne. Per tal motivo è in vigore un’allerta meteo gialla su tutta la Calabria.