Dopo che l’alta pressione ha caratterizzato un’intera settimana con clima mite e tempo stabile su tutta la regione, ecco che assisteremo ad un cambio di circolazione. Questo sarà causato dall’arrivo di diverse perturbazioni che faranno arretrare l’alta pressione verso sud e apportando piogge, temporali e un generale calo delle temperature specie dal fine settimana.

Martedì con piogge sparse

Intanto durante la giornata odierna assisteremo ad un generale peggioramento del tempo su tutta la Calabria a causa dell’arrivo di una perturbazione da sudovest: già dal mattino sono attese piogge specie sui settori tirrenici e interni della regione con possibili sconfinamenti fin verso le aree Joniche specie Catanzaresi. Nel pomeriggio le precipitazioni si espanderanno e interessando sempre le aree tirreniche ma con piogge che raggiungeranno anche le aree joniche del Cosentino, Catanzarese e Crotonese.

In serata continueranno condizioni meteorologiche molto variabili con precipitazioni in particolare, ancora, lungo le aree tirreniche e interne con possibili sconfinamenti verso il Catanzarese.

Le temperature non subiranno particolari variazioni e i venti continueranno a soffiare moderatamente dai quadranti sudoccidentali.