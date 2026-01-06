Tra domani e giovedì 8 gennaio previste piogge e temporali con possibili disagi soprattutto nelle aree interne e montane
La Protezione Civile della Calabria ha segnalato un imminente peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio regionale nelle prossime ore. Una perturbazione, alimentata da aria fredda di origine artica, interesserà la regione — in particolare la provincia di Cosenza — tra mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio, portando tempo diffusamente instabile.
Sono attese piogge e temporali, con nevicate a quote medio-basse, che potrebbero causare disagi soprattutto nelle zone interne e montane.
In considerazione del quadro meteorologico atteso, per la giornata di domani, 7 gennaio 2026, è stata diramata un’allerta gialla su tutta la regione.
La Protezione Civile raccomanda attenzione negli spostamenti e invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione della situazione.