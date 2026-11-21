La nostra Regione è attanagliata da correnti di libeccio che stanno causando forti venti su tutta la Calabria e locali piovaschi in particolare lungo le aree Tirreniche e interne. Durante il weekend però tra una perturbazione e un’altra, è attesa una piccola tregua: su tutta la Calabria infatti sono previsti condizioni meteorologiche variabili con cieli che tuttavia si manterranno ancora localmente nuvolosi ma in questo caso il rischio di precipitazioni è molto basso.

Anche i venti perderanno intensità con raffiche che saranno diffusamente deboli o localmente moderate ma senza raffiche eccessive come avvenuto in questi giorni. Infine le temperature rimarranno perlopiù stazionarie e ancora oltre le medie del periodo con valori che si manterranno oltre i 20°C su quasi tutte le coste.

Questa tregua però durerà poco: tra la serata di domenica e la giornata di lunedì un’intensa perturbazione raggiungerà la Calabria apportando l’arrivo di venti di tempesta. In particolare sono previste raffiche fino ai 100 km/h su tutta la fascia Tirrenica con possibili mareggiate lungo le coste esposte e onde alte oltre i 3-4 metri. Ma attenzione alla fascia jonica e crinali montuosi: qui i venti otterranno più potenza raggiungendo tali aree con raffiche che localmente potranno raggiungere i 120 km/h e in particolare su Reggino, Catanzarese e Cosentino, dove non sono da escludere locali disagi. Il tutto sarà accompagnato da piovaschi sparsi ancora una volta lungo le aree Tirreniche ma con possibili sconfinamenti fin verso le aree interne.