L'area di bassa pressione che si è isolata sulle regioni tirrenica si sposterà molto lentamente verso Sud, apportando dunque un marcato maltempo su tutta la Calabria almeno fino alla giornata di mercoledì 3 maggio. Il clou del maltempo inizierà dalla serata di oggi con locali temporali di forte intensità dapprima sul cosentino Tirrenico per poi espandersi sul resto della regione.

Attenzione però tra il pomeriggio di domani e la giornata di mercoledì, quando il vortice di bassa pressione raggiungerà il mar Jonio causando un richiamo di aria umida da Sud capace di apportare violenti temporali e localmente a carattere di nubifragio.

Le zone più a rischio, in questo frangente, saranno soprattutto le aree joniche crotonesi, catanzaresi e reggine dove non sono da escludere picchi di oltre 80-100 mm di pioggia, mentre altrove le precipitazioni risulteranno generalmente moderate con accumuli tra i 30 mm e i 50 mm. Il tutto accompagnato da venti in rinforzo dai quadranti meridionali e in particolare da scirocco con conseguente moto ondoso marino in aumento sulle coste esposte.

Anche le temperature subiranno un generale calo con i valori che torneranno al di sotto delle medie stagionali di circa 3-4°C e dunque lontani dal clima primaverile.