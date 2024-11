Nuova ondata di maltempo in vista, con forte calo delle temperature e raffiche di vento anche sopra i cento chilometri orari. Fiocchi bianchi attesi in Sila e Pollino e oltre i mille metri anche in Aspromonte e sulle Serre

Il vortice ciclonico in discesa da Nord ha apportato negli ultimi due giorni maltempo a tratti anche intenso sulla nostra regione. Le zone più colpite sono state soprattutto quelle joniche e in particolare il Cosentino e il Reggino, dove violenti nubifragi hanno causato notevoli disagi e allagamenti. Piogge a tratti intense hanno interessato anche il resto della regione con accumuli pluviometrici, finalmente, spalmati su tutta la Calabria e non solo su alcune aree come successo in queste ultime settimane.

Nuovo maltempo con piogge e vento forte

Il ciclone però si sta ormai allontanando apportando un generale miglioramento delle condizioni meteo per la giornata di oggi, venerdì. Ecco però che, mentre il ciclone si allontana, è alle porte una nuova forte ondata di maltempo: un affondo di aria artica scivolerà nel weekend sull’Italia specie orientale e sulle regioni meridionali apportando un forte calo delle temperature e maltempo sparso a causa di un minimo di bassa pressione che si andrà a formare a ridosso delle regioni adriatiche.





Il maltempo colpirà soprattutto la giornata di sabato e le aree più interessate saranno quelle tirreniche e in particolare il Cosentino e tra Catanzarese e Reggino, dove sono previste piogge intense a tratti anche temporalesche e grandinigene. Precipitazioni che comunque raggiungeranno anche il resto della regione con piogge che a tratti saranno moderate. Ad accompagnare il maltempo sarà soprattutto il forte rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali: spireranno forti infatti soprattutto sull’alta Calabria jonica cosentina e crotonese con raffiche che potranno superare i 100 km/h. Il rinforzo dei venti interesserà comunque l’intera regione ma con raffiche che saranno meno intense rispetto alle zone sopracitate.

Arrivano freddo e neve a quote medio-basse

Il maltempo in arrivo, come detto, avrà una componente artica e ciò vorrà dire che oltre a piogge e vento avremo un forte calo delle temperature su tutta la Calabria. Sono previsti infatti valori al di sotto delle medie stagionali di circa 7-8°C su tutta la regione con temperature massime che difficilmente supereranno i 14-15°C lungo le coste e temperature minime molto fredde con possibili gelate nelle aree interne.





Attenzione però perché questo calo termico causerà l’arrivo della prima neve a quote medio-basse sulla regione: nella giornata di sabato infatti sono previste nevicate intorno ai 900-1000 m di quota nelle aree del Pollino e della Sila, con possibile quota in diminuzione durante le precipitazioni più intense; nevicate che interessano anche le Serre e Aspromonte con quota neve oltre i 1000 m di quota. Ecco dunque che da un lungo periodo siccitoso e con temperature elevate si è passato all’arrivo del vero autunno e, addirittura, ad un primo assaggio invernale che caratterizzerà il weekend.