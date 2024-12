La veloce fase intensa di maltempo che ha interessato la Calabria è terminata. La giornata di ieri fino a quasi tutte le ore notturne è stata caratterizzata da piogge e temporali a tratti grandinigeni su tutta la Calabria con nevicate abbondanti sui monti e forti raffiche di vento. Dalle webcam installate infatti si nota bene come tutti i villaggi più importanti della Sila e

dell’Aspromonte si siano risvegliati coperti da un’abbondante coltre bianca, con un’atmosfera invernale che nelle festività natalizie era diventata quasi rara.

Meteo weekend

La giornata odierna continuerà dunque ad essere caratterizzata da tempo stabile su gran parte della Regione ad eccezione delle aree più a Sud tra cui Vibonese e Reggino dove insisteranno locali disturbi via via in dissolvimento. Stessa situazione la vivremo anche durante la giornata di domani, 22 dicembre, con tempo prevalentemente stabile su tutta la Calabria e con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Le temperature però hanno subito un notevole abbassamento e durante il weekend i valori si manterranno ben al di sotto delle medie stagionali e con il termometro che, soprattutto nelle ore notturne e prime ore del mattino, raggiungeranno gli 0°C e localmente anche al di sotto di tale soglia in particolare sui monti della Sila e del Pollino dove si potranno raggiungere valori fino ai -8°C sulle vette. Il tutto accompagnato da venti tesi di Maestrale che tenderanno ad acuire

la sensazione di freddo.

Nuova fase fredda e instabile alle porte

Questa fase stabile però durerà ben poco: già dalla nottata di domenica e fino alla giornata di Natale infatti una nuova perturbazione raggiungerà la Calabria ma questa volta sarà caratterizzata da aria ancora più fredda. Ciò ne causerà nuove piogge e temporali diffusi su tutta la Regione e con nevicate che interesseranno le aree interne e i monti a quota relativamente più basse con fiocchi di neve che si potranno spingere fin verso gli 800m e

localmente anche al di sotto. Il tutto accompagnato da nuove intense raffiche di vento con intensità che potranno raggiungere nuovamente valori di tempesta. Ma di questo ne riparleremo.