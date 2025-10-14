La Dana Alice scatena il caos nel sud della regione spagnola: un’alluvione in poche ore fa esondare torrenti e travolge auto e abitazioni

Una violenta tempesta, generata dalla Dana (Depressione Isolata in Alta Quota) Alice, si è abbattuta sulla zona meridionale di Tarragona in Catalogna, causando un’alluvione senza precedenti nel comune di Godall. In poche ore, le piogge torrenziali hanno fatto esondare torrenti e ruscelli, sommergendo strade, abitazioni e trascinando via numerosi veicoli.

Le immagini diffuse raccontano la portata della devastazione: auto distrutte, centri abitati invasi dall’acqua, detriti sparsi ovunque e una comunità ora alle prese con i danni di un evento meteorologico eccezionale.