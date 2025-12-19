Dal pomeriggio previsto ci sarà un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni soprattutto nelle aree joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese

Dopo la pausa dal maltempo, ecco che le condizioni meteorologiche saranno in progressivo peggioramento. Una perturbazione di matrice africana legata ad un vortice ciclonico si avvicinerà a partire dal pomeriggio di venerdì verso le regioni del Sud Italia e sulla Calabria, apportando un generale peggioramento con piogge e locali temporali.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il maltempo interesserà la regione tra la serata di oggi e la giornata di domani: le aree più colpite saranno soprattutto quelle Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese dove non sono da escludere temporali e locali accumuli abbondanti anche oltre i 50 mm.

Come da prassi con queste configurazioni, piogge abbondanti interesseranno anche le aree più interne delle medesime zone a causa dell’effetto Stau che si andrà a creare. Altrove invece avremo tempo molto variabile con cieli nuvolosi o coperti e con piogge che comunque si riveleranno deboli.