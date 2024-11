Il vortice di bassa pressione proviene dal Nordafrica impatterà domani sulla regione portando forti piogge e mareggiate. Allerta arancione in tutte le province ma situazioni differenziate. Ecco dove e perché

L’Italia è nella morsa del maltempo: mentre in Emilia Romagna si sta verificando un'alluvione catastrofica con diverse vittime e altrettanti dispersi, cresce l’allerta meteo per un nuovo ciclone Afro-Mediterraneo in arrivo al Sud Italia. Nel corso del weekend infatti si genererà un vortice di bassa pressione che dall'Algeria, Tunisia e la Libia si spingerà verso le nostre regioni meridionali, stazionando tra il basso Tirreno e lo Ionio.

Il clou del maltempo lo avremo soprattutto tra il pomeriggio di domani 20 maggio e la mattinata di domenica 21: le aree più colpite saranno quelle joniche e in particolare il reggino, il catanzarese, il crotonese e le relative aree interne dove non sono da escludere locali picchi oltre i 100/150 mm; possibili nubifragi infatti interesseranno l'intero comparto jonico con temporali di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento.

Altrove invece le precipitazioni saranno perlopiù moderate in particolare tra catanzarese e reggino, ma non sono previste particolari attenzioni. Il posizionamento della bassa pressione causerà un notevole rinforzo dei venti su tutta la Calabria con raffiche fino a 80-90km/h su tutte le coste joniche reggine, catanzaresi e crotonesi, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Mareggiate che localmente potranno essere anche intense e in particolare sulla bassa Calabria dove le onde potranno superare addirittura i 5-6 m di altezza.

Attenzione però anche sul versante tirrenico dove, a causa dei forti venti di caduta che si andranno a creare, saranno possibili raffiche anche oltre i 100 km/h tra reggino, catanzarese e parte del crotonese con possibili disagi per la popolazione. In merito a ciò il centro funzionale multirischi Arpacal insieme alla protezione civile hanno emesso un'allerta di livello 2 (arancione) su tutta la Calabria ad eccezione del cosentino tirrenico dove sarà in vigore un'allerta ordinaria di livello 1 (gialla).