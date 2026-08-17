VIDEO | Il vortice è comparso questa mattina davanti alla costa, proprio mentre cambia radicalmente lo scenario meteorologico dopo quasi due mesi di caldo e siccità. Tra la notte e martedì fenomeni intensi possibili nel Vibonese, con grandine e forte attività elettrica

Una tromba marina si è formata questa mattina, vero le 8.30, al largo di Vibo Marina, offrendo uno spettacolo tanto suggestivo quanto indicativo del rapido cambiamento delle condizioni atmosferiche in atto sul Vibonese e sul resto della Calabria. Il vortice, ben visibile dalla costa, si è sviluppato sotto una compatta copertura nuvolosa, con il caratteristico imbuto che dalla base delle nubi è sceso fino a raggiungere la superficie del mare, come si vede nel video inviato a Il Vibonese da Giuseppe Iannello.

La tromba marina vista da Pizzo (foto Laura Zarola)

La tromba marina si è poi spostata verso nord, chiaramente visibile anche da Pizzo (foto Laura Zarola).

L'avvistamento arriva proprio nelle ore in cui la Calabria si prepara a una vera e propria rivoluzione meteo dopo quasi due mesi dominati da grande caldo, afa e siccità. Una lunga fase estiva durante la quale le precipitazioni sono state scarse e il terreno e soprattutto il mare hanno accumulato molto calore.

Il caldo lascia spazio ai temporali

A determinare il cambio di scenario sarà un cavo d'onda depressionario, legato a una perturbazione in discesa lungo il bordo dell'anticiclone. Secondo le previsioni, la fase più delicata è attesa tra la notte di lunedì e la mattinata di martedì, quando forti temporali potranno interessare soprattutto il versante tirrenico della Calabria e, in particolare, proprio il Vibonese e il Reggino. Non vengono esclusi fenomeni localmente molto intensi, accompagnati da forte attività elettrica e possibili grandinate.

La tromba marina comparsa questa mattina davanti alla costa vibonese si inserisce dunque in un contesto atmosferico che sta diventando progressivamente più instabile. A fornire ulteriore energia ai fenomeni è anche il forte riscaldamento accumulato dal mare nelle ultime settimane: l'arrivo di aria più fresca e instabile può favorire contrasti marcati e la formazione di celle temporalesche anche intense.