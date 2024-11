Il 2 marzo si terrà, nella Chiesa del Rosario di Taurianova, l’evento “Il Rotary incontra il genio creativo di Cesare Berlingeri” organizzato dal Rotary Club Palmi e dalla Fondazione Cesare Berlingeri ETS. L’evento - riporta una nota - vuole essere un’opportunità per la comunità di avvicinarsi all’opera dell’artista cittanovese, tra i maggiori esponenti dell’arte contemporanea con successi nazionali e internazionali, che dagli anni Settanta abita e lavora a Taurianova.

«Il Rotary Club Palmi è da anni impegnato sul territorio e dedito alla promozione di progetti di service a favore delle comunità locali ed internazionali, quali la lotta alla polio, e tra le iniziative volte alla valorizzazione e divulgazione dei modelli positivi che il territorio esprime, non poteva non rendere un doveroso tributo ad uno straordinario artista il cui genio è noto oltre i confini europei», ha dichiarato il presidente Maria Stella Morabito.

La Fondazione Cesare Berlingeri ETS, nata per tutelare l’opera del fondatore e per divulgare l’arte contemporanea, si è posta come primo obiettivo sul territorio quello di far emergere la visione e la carriera del suo fondatore, affinché la sua storia possa essere una fonte di ispirazione per tutti coloro che ambiscono a diventare un’eccellenza rimanendo in Calabria. «A tal proposito - conclude la nota - è con grande entusiasmo che annunciamo l'acquisizione dell’opera Giallo di cadmio piegato da parte della prestigiosa Collezione Farnesina e l’acquisizione dell'opera Ral 2010 per il nuovo showroom di Etro a Dubai». Durante l’evento del 2 marzo, aperto al pubblico, verrà esposta un’istallazione del maestro.