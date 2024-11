Sarà presentato all’Università della Calabria, Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche il 24 novembre alle ore 11,30 il progetto “Agro proof of concept”. Ricerca e innovazione a servizio dell’agricoltura, in breve Apoc, che ha come protagonisti gli ortaggi trasformati e vede coinvolti il Consorzio produttori patate associati in veste di capofila e 4 partner: Cotrapa 2000 (cooperativa agricola) e Gias Spa che si occupano di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, Galascreen srl, spin off accademico dell’Università della Calabria in veste di partner tecnologico/scientifico e il Discag Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Unical. I dettagli contenuti in una nota stampa.

Il progetto si incentra su 4 obiettivi principali:

realizzazione di una struttura operativa volta all’attivazione di processi di co-sviluppo dell’innovazione con il sistema della ricerca

creazione di piattaforme tecnologiche per gestire anche virtualmente i processi,

realizzazione di una barretta vegana , prodotto alimentare dal recupero di scarti di produzione e trasformazione

altri processi di trasformazione di scarti alimentari.

Dopo i saluti del direttore del dipartimento di scienze aziendali e giuridiche Alfio Cariola, tra i partner di progetto interverranno il direttore del Consorzio produttori patate Albino Carli, l’amministratore di Galascreen srl e prof. associato di Biochimica e Biologia Molecolare dell’Unical Erika Cione, il responsabile scientifico di Galascreen srlRoberto Cannataro. A conclusione della conferenza stampa l’intervento dell’Assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. Modera i lavori Mariacarmela Passarelli coordinatore scientifico, Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche Unical.