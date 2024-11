Il gruppo del Pd in Consiglio regionale, per tramite del suo presidente Mimmo Bevacqua, ha inviato una lettera al governatore Roberto Occhiuto e al presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso per chiedere la convocazione di una seduta ad hoc dell’Assemblea calabrese per un confronto, a tutto tondo, sui cambiamenti climatici e il rischio idrogeologico dopo le alluvioni che hanno colpito la Toscana e l’Emilia Romagna.

«I cambiamenti climatici in atto destano profondo allarme da tempo e sulla tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio si gioca tantissimo del nostro futuro, come hanno spiegato esperti e climatologi dopo l’alluvione in Toscana. Per evitare che ulteriori tragedie debbano abbattersi in Italia e nella nostra Regione – spiega Bevacqua - sarebbe opportuno fare partire fin da subito un tavolo di concertazione nazionale e regionale che possa coordinare le azioni più adeguate per fronteggiare il cambiamento climatico in atto. La cura del territorio e le azioni di prevenzione non possono più attendere e, come gruppo del Pd, abbiamo offerto il nostro supporto costruttivo al governo regionale che dovrebbe, però, attivarsi immediatamente e arrivare in Consiglio regionale per un confronto ad ampio raggio per individuare le risorse necessarie da investire a partire dai fondi del Pnrr e del Por, mettendo in campo procedure rapide con il coinvolgimento costante e diretto dei sindaci».