«Il candidato del Pd, Nicola Irto, esordisce bene chiedendo a tutti e dunque anche a se stesso di fermarsi, anche se fissa un termine temporale per la risposta dei possibili alleati oggettivamente limitato, per poter verificare in modo rapido se esistano o meno le condizioni per un’alleanza allargata in grado di garantire alla Calabria un buon governo e reali risposte ai tanti problemi dei calabresi». Lo scrive il gruppo Democratici e riformisti in una nota. Nel documento DeF plaude alle parole di Nicola Irto, candidato in pectore del Pd, che ha annunciato di accettare la candidatura alla presidenza della Regione alle elezioni di aprile, ma di essere disposto a rimettere in discussione questa decisione se anche gli altri candidati, de Magistris in primis, decidessero di discutere un accordo per la costruzione di una coalizione.

«Il Pd deve concretamente e immediatamente – si legge nella nota - supportare l’iniziativa di Irto in maniera tale che, le forze politiche già schierate a suo sostegno e quelle che bisognerà con determinazione provare a coinvolgere possano avviare un confronto rapido per la stesura di un progetto ambizioso, partendo dall’emergenza sanitaria, per poi disegnare complessivamente una Pubblica Amministrazione capace di funzionare e che metta al centro l’ambiente, il lavoro e la legalità».

«Se il Pd, Irto, de Magistris e tutte le forze democratiche e progressiste ci credono veramente si può fare! Ce la possiamo fare! Noi siamo disponibili a tutti i livelli confrontandoci e scrivendo pezzi di programma, se necessario candidandoci dove ci viene chiesto o, semplicemente, supportando le donne e gli uomini in prima linea. Facciamo presto però e con piena convinzione, non necessariamente dobbiamo aiutare il centro destra a vincere».